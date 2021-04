In den Bundesmuseen bekommen Jahreskartenbesitzer die Coronaschließzeiten eingerechnet. Jeder Lockdown verlängert die Gültigkeit der Jahreskarte um die entsprechenden Wochen oder besser gesagt Monate. Auch in den meisten Fitnessstudios wird es so gehalten. Für Schließzeiten muss nichts bezahlt werden.

Die SPÖ ist daher auf die naheliegende Idee gekommen, ob das dann nicht auch bei der Autobahnvignette so sein müsste. Sie erkundigte sich in einer parlamentarischen Anfrage, ob Käufer der Jahresvignette 2020 für die Zeiten der harten Lockdowns, während denen ...