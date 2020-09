Zweifel an der Regierungspolitik zur Coronabekämpfung anzumelden ist legitim, dagegen zu protestieren durchaus ehrenwert. Doch die Coronazweifler täten gut daran, sich zu überlegen, mit wem sie sich da auf die Straße stellen und in wessen Gesellschaft sie da ihren Protest artikulieren. Erst vor wenigen Wochen nutzte eine junge Team-Strache-Kandidatin eine dieser Demonstrationen, um antisemitische Parolen zu brüllen. Diesen Samstag bei der Anti-Corona-Demo in Wien wiederum schnappte sich eine der Organisatorinnen eine Regenbogenfahne, um diese auf der Tribüne öffentlich zu zerreißen ...