Das Land Tirol als Erbhof der ÖVP

Auf den Hörl Franz ist Verlass. Der polternde Seilbahn- und Schneekanonen-Kaiser aus dem Tiroler Zillertal ("Ich schaue nicht zu, wie das Wasser an mir vorbeifließt und Strom für die Stadt produziert wird, und wir sitzen im Trockenen") sagt, was sich andere nur denken. Angesichts der bevorstehenden Landtagswahl in Tirol am Sonntag gab er sich im ORF-Interview selbstbewusst, dass die Tirolerinner und Tiroler auch in Zukunft auf Kontinuität setzen, also mit großer Mehrheit wieder ÖVP wählen werden. Denn: "Wir regieren seit ...