Seit Tagen campieren Impfgegner im Wiener Stadtpark, um gegen "Coronafaschismus" zu protestieren. Täglich stehen sie ums Lagerfeuer, warnen vor Zwangsbehandlungen und "experimentellen Spritzen" wie einst in der Sowjetunion (so die Organisatorin in einer Aussendung) und lassen sich als Coronarebellen feiern. Und obwohl Ungeimpfte derzeit unter Hausarrest stehen, muss kein nicht immunisierter Dauercampierer seinen Schlafsack zusammenrollen und heimgehen. Das garantiert die Versammlungsfreiheit, die ein so hohes Gut ist, dass sie über den Coronamaßnahmen steht. Das muss wohl diese böse Diktatur sein, ...