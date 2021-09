FPÖ-Chef Herbert Kickl hat am Mittwoch wie üblich seine evidenzbefreiten Tiraden gegen die Coronaimpfung, die Maskenpflicht und sämtliche sonstigen Maßnahmen der Regierung vom Stapel gelassen. Und wie üblich wurde er dafür vom Rest der Welt heftig kritisiert, besonders heftig von ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger, die Kickl sinngemäß vorwarf, dass er mit seinen Auslassungen schuld an der niedrigen Impfrate in Österreich sei. Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Kurzanalyse, die der Meinungsforscher Peter Hajek in der vergangenen Woche zum Besten gab: Es ...