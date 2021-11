Die Entschuldigung von Gesundheitsminister Mückstein für den neuerlichen Lockdown ist am Freitag offenbar so gut angekommen, dass sich gleich Nachahmer fanden. Noch am selben Abend entschuldigte sich Kanzler Schallenberg auf Nachfrage in der "ZiB 2" (wenn auch nicht für Fehler der Regierung, sondern bei all jenen, die "alles richtig gemacht haben").

Am Wochenende stimmten dann Oberösterreichs Landeshauptmann Stelzer und sein steirischer Amtskollege Schützenhöfer, beide ÖVP, in den Chor des Bedauerns ein: Stelzer, dessen Bundesland gemeinsam mit Salzburg am ...