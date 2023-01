Das Vertrauen in die Politik bleibt ein Sanierungsfall

Nach fast drei Jahren im Krisenmodus und einer Regierungspartei ÖVP, die sich mit zahlreichen Vorwürfen konfrontiert sieht, sprach der Bundespräsident am Neujahrstag aus, was Sache ist: Mit dem Vertrauen in die Politik ist es nicht weit her. Er und mit ihm die Menschen in diesem Land würden immer noch auf die innenpolitische "Generalsanierung" warten, sagte der Bundespräsident.

Die Werkzeuge dafür liegen längst bereit. Etwa die glaubhafte Distanzierung von den Korruptionsvorwürfen - indem Gesetzesvorhaben für mehr Transparenz (Abschaffung des ...