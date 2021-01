Die Grünen zeigen Zähne. Und zwar ihrem türkisen Koalitionspartner. Sicherheitssprecher Georg Bürstmayr kritisierte den türkisen Innenminister, weil die "die oft rechtsextremen Kritiker der Corona-Maßnahmen" ungestört in der Innenstadt demonstrieren durften. Kultursprecherin Eva Blimlinger will vom nämlichen türkisen Innenminister schriftlich Auskunft darüber, warum die Polizei bei der Corona-Demo die Gegendemonstranten mit körperlicher Gewalt angefasst habe. Und Klubchefin Sigrid Maurer schrammte gar an Majestätsbeleidigung vorbei, als sie in einem ORF-Radiointerview einen Vorschlag des Bundeskanzlers, die Parteienförderung betreffend, als "reine Symbolpolitik" schmähte. Ungewohnte ...