Wozu gibt es in Österreich eigentlich ein Zweikammernparlament? Das ist relativ einfach zu beantworten: Im Nationalrat werfen die Parteien ihr Gewicht in die Waagschale, im Bundesrat die Bundesländer. Im Nationalrat wird nach Parteien abgestimmt, im Bundesrat - der "Länderkammer" - nach Bundesländern. So weit die Theorie.