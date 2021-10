Im Grunde ist es ganz einfach: Wenn die Bundesregierung tut, wofür sie bezahlt wird, nämlich den Rest der Legislaturperiode solide regieren, dann wird die Liste MFG, die am Mittwoch ihr bundesweites Antreten in Aussicht stellte, eine Fußnote der Geschichte und eine oberösterreichische Landtags-Skurrilität bleiben. Sollte die Bundesregierung hingegen die Koalitionskrise zum Dauerzustand erheben und in baldige Neuwahlen stolpern, dann wird der nächste Nationalrat wieder einmal durch eine Obskurantentruppe nach dem Muster des Team Stronach bereichert werden - was Ausdruck einer ...