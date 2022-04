Kommt er oder kommt er nicht? In Bezug auf Sebastian Kurz ist die Frage beantwortet. Ja, er kommt zum ÖVP-Parteitag in zwei Wochen. - Was die politische Szene sofort in helle Aufregung versetzte und zum lustigen Gerücht führte, Kurz plane geheim, wieder die Führung der ÖVP zu übernehmen.

In Bezug auf seinen Amtsvorgänger Reinhold Mitterlehner ist die Sache noch in Schwebe. Dem Wiener Gratisblatt "Heute" vertraute Mitterlehner an, dass er noch keine Einladung zum Parteitag erhalten habe, also ...