Der bisher sehr rechts verortete Herbert Kickl werde ein wenig in die Mitte rücken, um auch bürgerliche Wähler zu umgarnen, hieß es nach Kickls Kür zum neuen FPÖ-Chef. Zweifel sind angebracht, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Erstens machte Kickl den einschlägig bekannten Rechtsverbinder Udo Landbauer zu seinem Stellvertreter, was eher nicht auf künftige Mäßigung hindeutet. Zweitens berief sich Kickl bei seiner Antrittspressekonferenz am Dienstag ausdrücklich auf einen AfD-Mandatar als Zeugen für seine Tiraden gegen die ÖVP. Auch dieses demonstrative Netzwerken ...