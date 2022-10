Der systematische Kampf einer Systempartei gegen das System

An Potenzial für politische Protestbewegungen mangelt es derzeit in Österreich nicht. Pandemie, Inflation, Teuerung, Gasknappheit. Weniger überraschend wetterten zahlreiche Hofburgkandidaten deshalb gegen politische Eliten, gegen etablierte Parteien, also gegen das sogenannte System. So weit, so normal in Krisenzeiten. Überraschend ist aber, wer am vergangenen Wahlsonntag von der Proteststimmung gegen "die da oben" profitiert hat. Nämlich "die da oben". Konkret die FPÖ.

Laut Umfrage war eines der Hauptwahlmotive in der Anhängerschaft des blauen Kandidaten Walter Rosenkranz, dass er ein ...