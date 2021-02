FPÖ-Parteiobmann Norbert Hofer sprach sich in der ORF-"Pressestunde" dafür aus, Spenden an Parteien generell zu verbieten. Österreich habe ein gutes Parteienfinanzierungssystem, es sei daher nicht nötig, dass die Wirtschaft an Parteien oder parteinahe Organisationen spendet, sagte Hofer. Ganz so strikt, wie es klingt, will er das Reinheitsgebot allerdings nicht verstanden wissen. Zwar sollten Spenden an Vereine, die politisch aktiv sind, sowie an Vorfeldorganisationen von Parteien untersagt sein. Wenn es hingegen um Sponsoring gehe, lägen die Dinge anders, wie etwa bei ...