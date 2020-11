Die FPÖ veröffentlichte am Sonntag eine Aussendung, in der es u.a. heißt: "Die Regierung soll den neuen Lockdown vor den Bürgern rechtfertigen, fordert FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl. Die Regierung sei bis heute jeden faktenbasierten Kausalzusammenhang zwischen den einzelnen Maßnahmen und der Reduktion der Infektionen, Krankenhausaufenthalten etc. schuldig geblieben. Alles bleibe reine Ideologie und Propaganda." - In einer zweiten FPÖ-Aussendung heißt es: "Die Regierung trägt unsere Demokratie zu Grabe, denn solche einschneidenden Einschränkungen hat es seit dem Bestehen unserer Zweiten Republik noch ...