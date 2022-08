Die FPÖ: Wieder einmal in Trümmern?

Inflation, Corona, Gaskrise und eine anschwellende Migrationswelle. Dazu eine Bundespräsidentschaftswahl, die der FPÖ ein weites Agitationsfeld eröffnet. Eigentlich könnte die Themen- und sonstige Lage nicht besser sein für die Freiheitlichen. Doch mit bemerkenswerter Konsequenz verstolpert diese Partei ihre Chancen bei den Wählern derzeit in einem Gestrüpp aus Intrigen und Streitereien. Wie so oft in den vergangenen Jahrzehnten. Die Gegner der Freiheitlichen, vor allem in den Reihen der übrigen Parteien, mögen nicht zu früh jubeln: Bisher ist es der FPÖ noch ...