Die Habsburger, der Orden und der Modeschööpfer

Orden und Ehrenzeichen sind in Österreich eine ernste Angelegenheit. So ernst, dass sie jetzt sogar zu Unstimmigkeiten in der einstmals ersten Familie des Landes geführt haben - in der Familie Habsburg-Lothringen. Anlass der allerhöchsten Brösel ist, dass zwei Mitglieder der weitverzweigten Familie - Herta Margarete und Sandor - dem deutschen Modeschöpfer Harald Glööckler im Dezember in Wien feierlich den Franz-Joseph-Orden verliehen haben. Glööckler (laut Eigendefinition "Prince Pompöös") zeigte sich Medienberichten zufolge über die Zeremonie zutiefst gerührt, zumal mit der Verleihung ...