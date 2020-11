Zwar streiten die Parteien zurzeit in einem Ausmaß, dass man meinen könnte, Österreich befinde sich in der Intensivphase eines Nationalratswahlkampfs. Doch dem ist nicht so. Die Nationalratswahl findet turnusmäßig erst in vier Jahren statt. Die nächste große Wahl, die ansteht, ist vielmehr die Bundespräsidentenwahl 2022.

Und sie betreffend fiel am Wochenende eine bemerkenswerte Vorentscheidung: Die Zweite Nationalratspräsidentin und starke Frau in der SPÖ, Doris Bures, gab bekannt, dass die SPÖ bei dieser Wahl auf einen eigenen Kandidaten verzichten ...