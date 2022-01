Wer am Neujahrstag in der Wiener Innenstadt unterwegs war, traute seinen Augen nicht. Der halbe Karlsplatz war von der Polizei abgesperrt, das Musikvereinsgebäude hinter Tretgittern verschanzt. Wie die Exekutive später mitteilte, musste das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker - ein Quell der Freude für weltweit Millionen Menschen - auf diese Weise vor Störversuchen durch radikale Coronaleugner und Impfgegner geschützt werden. Diese wollten versuchen, die Abhaltung des Konzerts zu verhindern - was ihnen glücklicherweise nicht gelang.

Nun soll man die ...