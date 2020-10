All jene, die am Sonntag in Wien nicht wahlberechtigt sind, versäumen etwas. Denn aufgrund von Corona hat sich die Wahlbehörde der Bundeshauptstadt diesmal etwas Besonderes einfallen lassen. Es galt nämlich das Problem zu lösen, dass die Wähler zwar mit Maske im Wahllokal zu erscheinen haben, gleichzeitig aber zweifelsfrei als sie selbst identifiziert werden müssen. Wie soll die Wahlkommission nun feststellen, dass das Gesicht im Ausweis zum Gesicht hinter der Maske passt? Das ist das Problem. Aber Wien hat die Lösung: ...