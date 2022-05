Die Kneissl-Sanktionen oder Auf das Wording kommt es an

Die völkerverbindenden Leistungen der laut Eigendefinition als "Politflüchtling" nach Südfrankreich vertriebenen Ex-FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl werden weder in Österreich noch in der EU honoriert. Brüssel spricht sich nun gar für Sanktionen gegen Kneissl aus. Schuld ist weniger ihre "Putin-Hochzeit" samt Kosakenchor, geschenktem Samowar und Saphir-Ohrringen plus devotem Knicks als vielmehr ihr Posten beim Ölkonzern Rosneft. Wie kommt Kneissl da wieder raus?

Kneissl muss nur das "Framing" ihres Freundes Putin übernehmen:

Laut Sprachregelung handelt es sich dann - analog zum ...