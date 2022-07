Die komplizierte Beziehung der Pandemiebekämpfer

Zum Abschluss gab es in der Debatte rund um die Quarantäne noch eine Steilvorlage für die Satiriker dieser Republik: Die Ehefrau des Gesundheitsministers Johannes Rauch (Grüne), Gabriele Sprickler-Falschlunger, kritisierte als Vorarlberger SPÖ-Chefin die Entscheidung ihres Mannes zum Quarantäne-Aus nicht daheim am Frühstückstisch, sondern per Presseaussendung. Seither tobt die Diskussion darüber, ob man nicht auch in der Politik eine andere Meinung als der Ehepartner haben darf. Natürlich darf man. Das sei aber nur nebenbei erwähnt, denn die eigentliche Debatte müsste über ...