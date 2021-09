Bei all den verworrenen Affären von Ibiza bis Novomatic kann man schon einmal den Überblick verlieren. Doch die ÖVP sorgte am Dienstag endgültig für Verwirrung. Die stellvertretende VP-Generalsekretärin Gaby Schwarz holte in einer Pressekonferenz zum Rundumschlag gegen Medien und Justiz aus - und traf die eigene Partei.

Die türkise Kritik lautet: Die ÖVP wird mit Journalisten-Anfragen zu einer angeblich bevorstehenden Razzia in der türkisen Parteizentrale bombardiert. Schwarz forderte von den "zuständigen Stellen" eine Klarstellung. Wer diese "Stellen" sind, ...