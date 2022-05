Die ÖVP: Wer geht, wer kommt, wer bleibt, wer wackelt

Voraussagen zerfallen in zwei Sparten - in Prognosen, die sich an der Wahrscheinlichkeit orientieren; und in Prophezeiungen, die absurd klingen, selten eintreffen, dann dafür aber umso beeindruckender sind.

Ein Beispiel: Dass am 14. Mai ein ÖVP-Parteitag stattfindet, ist eine gefahrlose Prognose. Ebenso, dass Karl Nehammer dort zum neuen Parteiobmann gewählt wird. Dass Sebastian Kurz wieder an der ÖVP-Spitze Platz nehmen wird, ist dagegen nur eine Prophezeiung.

Eine relativ gefahrlose Prognose ist es auch, dass Nehammer nach ...