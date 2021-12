Die Corona-Pandemie hat nicht nur ein tiefe Spur durch unser Sozialgefüge, die Wirtschaft und das Gesundheitssystem gezogen. Sie hinterlässt auch schmerzliche Markierungen in unserer Demokratie. Wie das SORA-Institut herausgefunden hat, ist das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unser politisches System auf einen Tiefpunkt gesunken. Diese Entwicklung kann gefährlich werden. Und zwar nicht nur deshalb, weil Bürger, die ihrem Staat entfremdet sich, kaum bereit sein werden, die immer noch notwendigen Corona-Maßnahmen mitzutragen. Die Gefahr besteht in der Entfremdung an sich. ...