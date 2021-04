Die Regierungspläne seien großspuriges Marketing, eine Ansammlung alter Hüte, bei aller pompösen Inszenierung ernüchternd und kein Comeback, sondern ein Abgesang. - So lauteten die Reaktionen der Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ auf die Pläne der Regierung zum Neustart aus der Krise.

An dieser Kritik überrascht weniger der Inhalt (Was soll man als Opposition schließlich sonst sagen?), sondern der Zeitpunkt. Denn bekannt gegeben wurden die Pläne von der Regierung am Dienstag um zwölf Uhr. Aber bereits um 10.30 Uhr wusste ...