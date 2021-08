Wenn zwei Schwankende sich aneinanderklammern - verleihen sie sich dadurch zusätzliche Standfestigkeit? Oder aber potenzieren sie dadurch ihre Instabilität? Das ist die Frage, seit sich SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner bei ihrem Auftritt in Tirol als ein Herz und eine Seele mit ihrem dortigen Landeschef Georg Dornauer erwies. In früheren Zeiten schickten die beiden SPÖ-Oberen Unfreundlichkeiten zwischen Wien und Innsbruck hin und her. Nicht so diesmal. Dornauer lobte seine Chefin in den höchsten Tönen, diese revanchierte sich mit einem gemeinsamen Presseauftritt. Nun ...