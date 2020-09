Die Ibiza-Affäre? Eine böse Falle. Er habe sich nichts vorzuwerfen. Sein größter Fehler sei wohl das (ziemlich großzügig ausgeschnittene) T-Shirt an dem Abend gewesen, scherzte der ehemalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Sonntag in der TV-Pressestunde. Die FPÖ-Spesenaffäre, die seinen Ausschluss aus der FPÖ erst besiegelte? Ein "Intrigantenstadl ehemaliger Wegbegleiter". Die mehr als eine halbe Million Euro für Poolreinigungen, Luxusurlaube, Partys, jede Menge Taxifahrten für Familienmitglieder sowie Nachhilfestunden, die er laut Staatsanwaltschaft der FPÖ verrechnet haben soll? Nichts als Lügen, alles sei korrekt abgelaufen, beteuerte Strache.

Strache, der nun in Wien gegen seine Ex-Partei wahlkämpft, sieht sich als Opfer. Seine Wahrnehmung und die des Rests der Welt liegen damit weit auseinander.

"Was ich erlebt habe, hat überhaupt noch kein Politiker in der Zweiten Republik erlebt", sagte Strache. Der Vollständigkeit halber muss hinzugefügt werden: Die Zweite Republik hat auch noch keinen Politiker wie Heinz-Christian Strache erlebt.