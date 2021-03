Die Oberflächlichkeit in den sozialen Netzwerken kommt Politikern, sagen wir es einmal so, nicht ganz ungelegen. Die knappe Art der Kommunikation auf den diversen Social-Media-Kanälen zwingt zu simplen Botschaften. Dabei kann schon so manches Detail unter den Tisch fallen. Ein aktuelles Beispiel findet sich beim Finanzminister der Republik, Gernot Blümel. Wer dem ÖVP-Politiker auf Instagram folgt, kann immer wieder ein Hochglanzbild des Ministers bewundern, darüber stehen dann Sätze wie: "So unterstützen wir die Wirtschaft und retten wichtige Arbeitsplätze." Oder: "Unsere ...