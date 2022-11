Diese Migrations-"Politik" gleicht einem Armutszeugnis

Es handelt sich um ein Schulbeispiel für Politversagen - und es sind die Menschen, die darunter leiden. Das Gezerre zwischen Bund und Ländern um die Unterbringung der nach Österreich strömenden Migranten ist einer Demokratie unwürdig - und die Unterbringung von Migranten in Zelten ist dieser Menschen unwürdig, einerlei, ob sie illegal die Grenze überschritten haben oder nicht. Wobei das Politikversagen nicht allein der heimischen Politik anzulasten ist. Das Versagen beginnt in den Heimatländern der Reisenden, die nicht in der Lage ...