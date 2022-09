Dramatischer Anstieg der Wahlversprechens-Inzidenz

Im Frühjahr hatte die Tiroler ÖVP einen Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder ab zwei Jahren noch ganz und gar ausgeschlossen, nun verspricht der schwarze Spitzenkandidat Anton Mattle, einen solchen nach der Landtagswahl umzusetzen. Der Wahlkampf ist eben eine Zeit der - frei nach Michael Häupl - fokussierten Wahlversprechens-Inzidenz.

In Niederösterreich wird gar ein "neues Kapitel in der Kinderbetreuung aufgeschlagen", wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Mittwoch frohlockte. Weniger Schließtage in Landeskindergärten, Gratisbetreuung für alle bis sechs am Vormittag, mehr ...