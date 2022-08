Egal, was sie tun: Spott und Hass sind Ex-Politikern gewiss

Als Elisabeth Köstinger im Mai ihr Amt als Landwirtschaftsministerin zurücklegte, war sich der Chor der Dauerempörten in Opposition und unsozialen Medien einig: Die gelernte Bauernbündlerin werde sich gewiss als Generaldirektorin bei den staatseigenen Bundesforsten versorgen lassen, Skandal! Das ist bekanntermaßen nicht geschehen. Köstinger heuerte vielmehr in einer privatwirtschaftlich und staatsfern geführten Investmentfirma an. Und wieder schreit das vor allem auf Twitter reichlich vorhandene Empörium: Skandal! "Frau Köstinger in der Finanzwirtschaft klingt wie Hans Krankl als Handballtrainer", höhnt da etwa einer, ...