Und ewig wiehert der Amtsschimmel. Die Ausstattung sämtlicher E-Cards mit Fotos kostet mehr als 30 Millionen Euro, erfordert Zehntausende Behördenwege und ist insgesamt ein Feiertag für St. Bürokratius. Und zwar ein ganzer.

Kein Wunder also, dass die Opposition die Frage aufwirft, ob dieser Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zum erhofften Nutzen - der Verhinderung von Sozialmissbrauch mit E-Cards - steht. Dies umso mehr, als es ja nach Ansicht der Opposition überhaupt keinen Sozialmissbrauch gibt. Und wenn, dann nur durch Unternehmer. - Auf der anderen Seite muss man fragen, warum die E-Cards nicht von Anfang an mit Fotos ausgestattet waren. Dann würde man sich jetzt die aufwendige Nachrüstung ersparen.