Fliegen zählt in Klimaschutzzeiten wie diesen bekanntlich zu den politisch unkorrekten Tätigkeiten. Die SPÖ hat sich deshalb in einer Anfrageserie bei allen Regierungsmitgliedern danach erkundigt, was sie und ihre Ressorts im Vorjahr für Flüge ausgegeben haben. Nun: Dafür, dass 2020 ein Coronajahr war und man kaum wo hinfliegen konnte, waren die Flugkosten ganz beträchtlich. Sie lagen in Summe bei weit über einer Million Euro, wobei der Löwen- bzw. Adleranteil von den Beamten verflogen wurde, nicht von den Regierungsmitgliedern.

...