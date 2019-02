Hans Peter Doskozil klingt ganz anders als jene, der derzeit an der Spitze der Bundes-SPÖ stehen.

Da tun sich interessante Optionen auf. Wer am Sonntag Hans-Peter Doskozil in der ORF-"Pressestunde" hörte, der hörte auch völlig neue Töne aus Sozialdemokratenmund in Richtung Bundesregierung. Hier war keine Spur der sonst in der SPÖ-Führung gepflogenen Fundamentalopposition zu vernehmen. In einer besonders heiklen und ideologiebefrachteten Frage (Sicherungshaft für potenzielle Straftäter) reichte Doskozil der türkisblauen Regierung sogar ausdrücklich die Hand.