Vorweihnachtszeit ist Bücherzeit. Eine schier unübersehbare Fülle an Neuerscheinungen breitet sich vor dem Geschenke Suchenden aus, und so hat auch Heinz-Christian Strache rechtzeitig vor Weihnachten ein Buch auf den Markt gebracht. Es trägt den Titel "Das Ibiza-Attentat" und deckt, wie Strache bei der Buchpräsentation am Donnerstag sagte, die "kriminellen Machenschaften" rund um das Video auf. Sich selbst sieht der ehemalige FPÖ-Obmann und Vizekanzler über jeden Verdacht erhaben. Er sei schuldlos zurückgetreten, denn außer einem "peinlichen Abend" habe er sich nichts ...