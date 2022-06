Ein (nicht) ganz normaler Personalwechsel

Es ist eine Bekanntgabe, die für die meisten nach einer trockenen ministeriellen Vollzugsmeldung klingt: "Personaländerungen im Kabinett des Verteidigungsministeriums". Der Grund für die Nachricht aus dem von Klaudia Tanner (ÖVP) geführten Ressort: Tanners Generalsekretär wechselt in die Privatwirtschaft. So weit, so normal im politischen Tagesgeschäft.

Und trotzdem verdient der personelle Wechsel an der Wiener Roßauer Lände eine genauere Betrachtung. Immerhin tauchte Tanners enger politischer Vertrauter bei einem baulichen Großprojekt des Bundesheeres auf. Dabei geht es, wie etwa die ...