Dass der nahende Herbst schärfere Corona-Maßnahmen mit sich bringen wird, war klar. Dass die Verschärfungen schon so früh kommen, wohl nicht. Denn die kalte Jahreszeit, vor der die Politiker und Experten seit Wochen eindringlich warnen, ist in der Mitte eines milden Septembers wohl noch in weiter Ferne. Trotzdem gibt es wieder deutliche Beschränkungen. Maskenpflicht, strenge Regeln für Gastro und private Feiern. Die Appelle an die Selbstverantwortung der Menschen haben nicht überall gefruchtet. Die Party ist vorbei, und das auf längere ...