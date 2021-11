"Die Fraktionen haben sich für den bevorstehenden U-Ausschuss zu möglicher Korruption in der ÖVP offenbar auf einen Verfahrensrichter geeinigt", vermeldete am Montag die Austria Presse Agentur. Wolfgang Pöschl, der schon dem Ibiza-U-Ausschuss vorsaß, soll demnach die heikle Aufgabe übernehmen. Und ein Blick auf die Parlamentshomepage zeigt schon, dass sich der U-Ausschuss wohl vor allem um jenes Thema drehen wird, mit dem sich schon der Ibiza-U-Ausschuss in seinen letzten Zügen herumschlagen musste: den Aktenlieferungen.

Das Misstrauen der Opposition, ob ...