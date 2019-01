Sebastian Kurz ist in der Tat ein Teufelskerl. Nachdem er mittels Umwandlung der einstigen drögen schwarzen Truppe in eine flotte türkise Wahlbewegung die ÖVP vor dem Absturz in die Bedeutungslosigkeit bewahrt hat, macht er sich nun auch noch an die Rettung der SPÖ. Genauer gesagt: Der Wiener SPÖ, die noch nicht zu sich gefunden hat. Daher konnte den Wiener Roten nichts besseres passieren als der Sager des Bundeskanzlers, dass in manchen Familien die Kinder die einzigen seien, die in der Früh aufstehen. Der Wiener SPÖ, die dies sogleich in eine Beleidigung aller Wienerinnen und Wiener ummünzte und ostentativ ihre Empörung über die Respektlosigkeit des Kanzlers zur Schau stellte, war ohne eigenes Zutun ein wunderbares Polit-Thema in den Schoß gefallen. Es lautet: Der böse rechtspopulistische Bund gegen das paradiesische rotgrüne Wien. Am Montag bot Bürgermeister Michael Ludwig gar sämtliche roten Wiener Stadträte auf, die in einer Pressekonferenz alle zu dieser Melodie pfiffen. Einen besseren Wahlkampfschlager konnte sich Michael Ludwig gar nicht wünschen. Sebastian Kurz übrigens auch nicht.

