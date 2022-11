Eine Erfolgsgeschichte braucht ein Happy End

Die Geschichte des Mutter-Kind-Passes ist eine Erfolgsgeschichte. Auch wenn die aktuellen Schlagzeilen anderes vermuten lassen. Doch seit der Einführung des Vorsorgeinstruments im Jahr 1974 ist die Kinder- und Müttersterblichkeit drastisch gesunken. Die Bereitschaft, in der Schwangerschaft zum Gynäkologen und nach der Geburt zum Kinderarzt zu gehen und dort die Kleinen impfen zu lassen, stieg durch die Verknüpfung mit dem Kindergeld. Und das in einem Land, in dem viele mit Vorsorgeuntersuchungen noch immer fremdeln. Stattdessen muss viel Geld in die Behandlung ...