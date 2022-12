Eine gefestigte Demokratie - das ist die beste Nachricht

Politiker machen ihre Sache nicht gut. Sie sind korrupt. Und sie scheren sich nicht um ihre Wählerinnen und Wähler, deren Lebenswelten ihnen fremd sind. So weit das Bild, das - gerechtfertigt oder nicht - die politische Elite für viele Menschen im Land abgibt. Wir wissen, dass das Vertrauen in die Politik seit Langem sinkt. Und, wie zwei der renommiertesten Meinungsforscher am Dienstag festhielten: Die großen Krisen der vergangenen Jahre reichen dafür als Erklärung nicht aus. Das Misstrauen war laut Langzeitstudie ...