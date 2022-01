Ein Foto von Karl Nehammer vom 29. Dezember sorgte am Wochenende für Aufregung: Es zeigt den Kanzler im Skiurlaub in einer Runde von Bekannten in einer Skihütte. Sofort wurde in den sozialen Medien gemunkelt, der Bundeskanzler könne sich dort mit dem Coronavirus angesteckt haben. Dem trat das Kanzleramt umgehend entgegen: Nein, der Kanzler habe sich nicht in der Skihütte angesteckt, alle Männer auf dem Bild seien nach wie vor nicht infiziert. Und noch eine Woche später sei Nehammer negativ auf ...