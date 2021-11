Ermittlungen wegen angeblichen Geldes in Heinz-Christian Straches Sporttasche: eingestellt. Ermittlungen in der Causa Ischgl: eingestellt. In den vergangenen Tagen und Wochen häufen sich die Meldungen, dass die Justiz in Fällen, die zuvor groß hochgespielt worden waren, die Ermittlungen einstellt, weil an den Vorwürfen einfach nichts dran war.

Ist das ein Zeichen für vorschnelle Ermittlungen der Justiz? Keineswegs. Es ist nur ein Zeichen dafür, dass das Triumphgeheul darüber, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen jemanden ermittelt, den man zuvor selbst dort ...