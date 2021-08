Die wichtigste Währung im öffentlichen Leben ist Vertrauen, und zwar für Politiker wie für Institutionen. Insofern ergab der jüngste Vertrauensindex zwei interessante Ergebnisse.

Zum einen rangiert bei der Frage, zu wem die Österreicher Vertrauen haben, die Gemeindepolitik klar vor der Landespolitik und die Landespolitik wiederum klar vor der Bundespolitik. Das bestätigt die These der alten Griechen, dass Demokratie am besten in kleinen Einheiten funktioniert, wo die Menschen einander kennen. Was sich in Österreich in einer anderen Aufgabenverteilung zwischen ...