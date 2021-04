Das Gesundheitsministerium ist, was die Ressortchefs betrifft, das reinste Durchhaus. Rudolf Anschober war der siebte Gesundheitsminister in den vergangenen zehn Jahren, Wolfgang Mückstein wird der achte. 2011 war Alois Stöger (SPÖ) Gesundheitsminister. Es folgte die im Amt verstorbene Sabine Oberhauser (SPÖ), nach ihr betrat die heutige SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner als Gesundheitsministerin die politische Bühne. Während der türkis-blauen Regierung leitete Beate Hartinger-Klein (FPÖ) das Ressort. In den Wirren nach Ibiza amtierten die Übergangs- bzw. Expertenminister Walter Pöltner und Brigitte Zarfl. Im ...