Farbenspiele der ÖVP: türkis, schwarz oder gepunktet?

Ostern ist bekanntlich die Zeit des Einfärbens. Im Wiener Regierungsviertel betrifft dies derzeit allerdings keine bunten Ostereier, sondern die Volkspartei.

Seit Tagen machen Gerüchte die Runde, wonach sich die ÖVP beim Parteitag Ende Mai einen neuen Anstrich verpassen könnte. Klassisches Schwarz, so munkelt man am Ballhausplatz, könnte die Farbe mit dem klingenden Namen Pantone 7709 (also Türkis) ablösen. Dabei geht es der ÖVP nicht nur um Ästhetik, sondern auch um eine Distanzierung zu ihrem früheren Chef Sebastian Kurz, ...