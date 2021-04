Die Coronapandemie hinterlässt in den europäischen Staatshaushalten eine Spur der Verwüstung. So auch in Österreich, wo soeben das für heuer prognostizierte Defizit um die Kleinigkeit von acht Milliarden hinaufkorrigiert werden musste. Mit der Folge, dass im Budget jetzt ein Loch von 31 Milliarden klafft. Falls es dabei bleibt. Die Frage, wer all das zurückzahlen soll, ist recht einfach zu beantworten: wir alle. Höhere Schulden sind derzeit ja, weil die Zinsen bei (oder unter) null liegen, für die Staaten kein Problem. ...