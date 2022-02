Die türkis-grüne Pleiten-, Pech- und Pannenkoalition erinnert immer mehr an die SPÖ/FPÖ-Koalition der Jahre 1983 bis 1986. Auch die damalige Regierung Sinowatz/Steger taumelte von einer Krise und einer Belastungsprobe in die nächste. Was heute Corona, Chataffäre und Kanzlerwechsel sind, waren damals Weinskandal, Hainburg, Reder-Handschlag, Tschernobyl und Noricum-Affäre.

Alles, was passieren konnte, passierte, weshalb die rot-blaue Koalition denn auch ein vorzeitiges Ende nahm, was ja der jetzigen türkis-grünen Regierung ebenfalls prophezeit wird. Allerdings gibt es zwischen damals und heute ...