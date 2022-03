Die Erfahrung lehrt: Wenn ein Parteisekretär extra ausrücken muss, um via Aussendung zu betonen, dass die Partei völlig geschlossen hinter dem völlig unumstrittenen Parteichef stehe, dann ist es mit Geschlossenheit und Unumstrittenheit nicht weit her. In der ÖVP dauerte es von derlei Aussendungen bis zur Absägung des Obmannes in der Regel nur wenige Monate. Diesmal ist es die FPÖ, die öffentlich Geschlossenheits- und Unumstrittenheitsschwüre leisten muss. Denn einige Wiener Blätter hatten am Wochenende zu berichten gewusst, dass immer mehr Freiheitliche ...